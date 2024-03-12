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Бизнес

Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России

12 марта 2024 16:35  [112] Бизнес

Фото: с сайта unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, закон направлен на повышения прозрачности работы в данной сфере и усиления борьбы с нелегальным производством.

В документе конкретизированы правила использования оборудования для производства подобной продукции, а также процесс денатурации.

Также прописано повышение минимального размера уставного капитала организаций, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. С 1 июля 2026 года он вырастет с 10 млн до 100 млн рублей. Если стоимость чистых активов таких организаций опустится ниже 100 млн рублей - это будет основанием для аннулирования лицензии по суду.

С 1 июля 2025 года в России появится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией, которым запретят занимать руководящие должности и контролировать компании, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки спиртных напитков, или уже имеют её.

Исключать из такого перечня будут через 5 лет после внесения, или же досрочно по решению суда.

Напомним, 14 февраля Владимир Путин подписал закон о борьбе с "разливайками". Закон даёт полномочия региональным властям вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, в частности, в общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

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Теги:
Алкоголь Законодательство
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