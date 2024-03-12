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Экономика

Нижегородские предприятия на льготных условиях участвуют в выставке "Автоматизация. Электроника-2024"

12 марта 2024 17:28  [54] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в 27-й международной специализированной выставке "Автоматизация. Электроника-2024", которая проходит в эти дни проходит в Минске.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Нижегородскую область на выставке представляют шесть компаний. Это НПФ "КонтрАвт" (средства измерений для автоматизации процессов), АО "Электро Интел" (инверторные источники питания различного назначения), ООО "Машинери Групп" (металлические кабельные лотки), ООО "Эквинт" (испытательные и заправочные стенды, роботизированные ячейки), ООО "Лазер-НН Металлообработка" (металлоконструкции), ООО "Континент ЭТС" (электротехническая продукция).

Поддержку компаниям оказывает региональный Центр поддержки экспорта региона (ЦПЭ НО) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году свои товары на выставке представили около 100 компаний, в том числе предприятия из России, Турции и Китая.

"Нижегородцам участие в мероприятии позволит заявить о себе на международном уровне, а также провести B2В переговоры с потенциальными партнёрами", - рассказал Максим Черкасов.

Региональный ЦПЭ взял на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ НО можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.  Также, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре в центре ”Мой бизнес” и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Выставка Льготы Нацпроект
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