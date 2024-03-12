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Общество

Мининский университет вошел в ТОП-5 педагогических вузов России

12 марта 2024 18:32  [98] Общество

Фото: НГПУ им. Минина

Мининский университет Нижнего Новгорода вошел ТОП-5 педагогических вузов страны и первую лигу Национального агрегированного рейтинга в 2024 году наряду с вузами Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба НГПУ им. Минина.

Всего в рейтинге, который вышел уже в шестой раз, приняли участие 686 вузов, которые распределились на 10 лиг. В зеленую зону успеха попали чуть менее половины вузов (303 вуз), в желтую зону возможностей определены 38% (266), в тревожную зону - 27 вузов.

Мининский университет сохранил свои позиции и в этот раз, став четвертым среди педагогических университетов страны. Впереди - только вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 

"Данный рейтинг оценивает развитие вуза, включая качество и разнообразие образовательных программ, инфраструктуру, международное сотрудничество, научную деятельность и прочие факторы. По всем этим направлениям Мининский университет ведет системную работу, актуализируя направления обучения, наращивая партнерские связи, реализуя масштабные проекты. Лучшим подтверждением нашей командной работы служит не столько рейтинг, сколько студенты, которые приезжают со всей России, чтобы получить образование именно в Мининском университете", - подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Главной особенностью Национального агрегированного рейтинга является то, что в нем представлены практически все вузы России, что позволяет судить о качестве образования в целом по стране, а также по отдельным отраслям, регионам, секторам. Также рейтинг позволяет абитуриентам сравнить высшие учебные заведения России и выбрать вуз в соответствии со своими предпочтениями. Ознакомиться с результатами рейтинга можно на портале независимой оценки высшего образования best-edu.ru.

Ранее сообщалось, что число партнеров НГПУ среди китайских вузов выросло до восьми.

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Теги:
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