Объем материальной поддержки медиков в Нижегородской области увеличился десятикратно за последние шесть лет Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем ежегодной материальной поддержки медиков за последние шесть лет в Нижегородской области увеличился десятикратно. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе выступления на Нижегородской ярмарке 12 марта.

Если по итогам 2018 года объем денежных средств, направленных на поддержку медицинских работников, составлял более 130 млн рублей, то по итогам прошлого года этот показатель превысил значение в 1,3 млрд рублей.

"Из последних решений Президента мы видим, какое приоритетное внимание уделено медицинским работникам. Дополнительно к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые будут продолжены до 2030 года, в Нижегородской области действует обширный перечень мер дополнительных выплат и поддержки, в том числе студентам", – отметил Глеб Никитин.

Как уточнили в министерстве здравоохранения региона, в конце 2022 года в Нижегородской области стартовала программа поддержки медиков дефицитных специальностей. При условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет врачи получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а специалисты со средним медицинским образованием – в размере 500 тыс. рублей. К настоящему моменту участниками программы стали уже 169 врачей и 156 медицинских работников среднего звена.

В начале 2024 года в регионе установили дополнительную меру социальной поддержки работников бюджетных учреждений здравоохранения. Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на найм жилого помещения специалистам, которые не имеют собственного жилья.

Еще две новые инициативы направлены на поддержку студентов-медиков. В частности, вводится ежегодная денежная выплата обучающимся на старших курсах вузов, заключившим договор о целевом обучении. Кроме того, студенты, обучающиеся на старших курсах медицинских вузов по договорам об оказании платных услуг, могут также получить компенсационные выплаты за обучение с условием дальнейшей работы в бюджетных учреждениях здравоохранения региона.

"Внедрение широкого спектра мер поддержки медиков позволяет восполнять дефицит кадров в наших государственных учреждениях здравоохранения. Это одна из важнейших задач, которая обозначена в национальном проекте "Здравоохранение". Прошлой весной наш опыт по материальной поддержке медиков был отмечен Минздравом России в числе лучших. Все внедренные нами меры уже позволили привлечь около тысячи специалистов за последние несколько лет. Мы видим долгожданный перелом ситуации с обеспечением врачебных кадров", – резюмировал Глеб Никитин.