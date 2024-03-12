IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2024 19:14  [40] Евгений Семенов: "Глеб Никитин формирует долгосрочные планы развития региона"
12 марта 2024 19:02  [65] Объем материальной поддержки медиков в Нижегородской области увеличился десятикратно за последние шесть лет
12 марта 2024 18:58  [70] Глеб Никитин: "Особое внимание будем уделять защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий"
12 марта 2024 18:46  [92] Сергей Кабайло: "Для ребят на передовой визиты агитбригад очень важны"
12 марта 2024 18:32  [97] Мининский университет вошел в ТОП-5 педагогических вузов России
12 марта 2024 18:11  [96] Глеб Никитин представил региональные планы по расширению поддержки семей с детьми
12 марта 2024 18:04  [107] Выставка-ярмарка "Секреты мастеров" пройдет в Нижнем Новгороде на Масленицу
12 марта 2024 17:24  [129] Олег Трофимов: Ждём новые проекты, новые задачи, которые мы вместе с губернатором и его командой будем реализовывать
12 марта 2024 17:19  [133] Глеб Никитин: "Транспортная реформа в регионе - одна из самых крупных в стране"
12 марта 2024 17:02  [141] Глеб Никитин: "Самоотверженность и героизм участников СВО вдохновляют нас и вселяют уверенность в завтрашнем дне"
Общество

Объем материальной поддержки медиков в Нижегородской области увеличился десятикратно за последние шесть лет

12 марта 2024 19:02  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем ежегодной материальной поддержки медиков за последние шесть лет в Нижегородской области увеличился десятикратно. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе выступления на Нижегородской ярмарке 12 марта.

Если по итогам 2018 года объем денежных средств, направленных на поддержку медицинских работников, составлял более 130 млн рублей, то по итогам прошлого года этот показатель превысил значение в 1,3 млрд рублей.

"Из последних решений Президента мы видим, какое приоритетное внимание уделено медицинским работникам. Дополнительно к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые будут продолжены до 2030 года, в Нижегородской области действует обширный перечень мер дополнительных выплат и поддержки, в том числе студентам", – отметил Глеб Никитин.

Как уточнили в министерстве здравоохранения региона, в конце 2022 года в Нижегородской области стартовала программа поддержки медиков дефицитных специальностей. При условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет врачи получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а специалисты со средним медицинским образованием –  в размере 500 тыс. рублей. К настоящему моменту участниками программы стали уже 169 врачей и 156 медицинских работников среднего звена.

В начале 2024 года в регионе установили дополнительную меру социальной поддержки работников бюджетных учреждений здравоохранения. Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на найм жилого помещения специалистам, которые не имеют собственного жилья.

Еще две новые инициативы направлены на поддержку студентов-медиков. В частности, вводится ежегодная денежная выплата обучающимся на старших курсах вузов, заключившим договор о целевом обучении. Кроме того, студенты, обучающиеся на старших курсах медицинских вузов по договорам об оказании платных услуг, могут также получить компенсационные выплаты за обучение с условием дальнейшей работы в бюджетных учреждениях здравоохранения региона.

"Внедрение широкого спектра мер поддержки медиков позволяет восполнять дефицит кадров в наших государственных учреждениях здравоохранения. Это одна из важнейших задач, которая обозначена в национальном проекте "Здравоохранение". Прошлой весной наш опыт по материальной поддержке медиков был отмечен Минздравом России в числе лучших. Все внедренные нами меры уже позволили привлечь около тысячи специалистов за последние несколько лет. Мы видим долгожданный перелом ситуации с обеспечением врачебных кадров", – резюмировал Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph