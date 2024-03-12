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Свет и отопление частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 13 марта

13 марта 2024 09:08  [107] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 13 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 14:00 свет отключат на ул. Бориса Панина, 4; ул. Ванеева, 24-34 (чет.);ул. Ижорская, 29, 31, 33, 35, 37, 52.

В Московском районе запланировано отключение отопления с 9:00 до 15:00 на Московском шоссе, 183, 185, 187.

В Ленинском районе с 10:00 до 14:00 батареи остынут на ул.Чугунова, 13а, а в Канавинском районе в это же время - на ул .С. Есенина, 46.

Кроме того, Кстовский РЭС сообщил об отключении электричества в деревне Утечино: ул. Андреевская, 163; ул. Владимирская,32, 78; ул. Дружная, 29; ул. Лазурная, 13, 23, 32; ул. Цветная, 3, 5, 14; ул. Нагорная, 152.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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