Экспедиции в Нижегородскую область победили в отборе программы "Открываем Россию заново" Общество

Конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций "Открываем Россию заново" завершен.

Как сообщает пресс-служба проекта "Больше, чем путешествия", инициативу реализуют НИУ ВШЭ и президентской платформой "Россия-страна возможностей" и программой Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", при поддержке Русского географического общества и Ассоциации волонтерских центров.

Проект "Открываем Россию заново" включает экспедиции широкого тематического спектра: так, студенческие команды могут реализовывать культурные, социальные, образовательные, экологические, технологические и урбанистические проекты.

Всего на конкурсный отбор было подано более 400 заявок от 129 вузов и 106 организаций, фондов, ассоциаций, государственных учреждений и институтов развития из 106 городов России. Экспертная комиссия утвердила 43 заявки. В число победителей вошли 20 университетов и 23 организации.

Сами экспедиции пройдут с мая по ноябрь 2024 года и охватят 26 регионов страны. В Нижегородскую область отправятся две экспедиции. Это "Экспедиция "Ы" и "Забытая история усадьбы Приклонских-Рукавишниковых".

В рамках "Экспедиции "Ы", которая заявлена Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСИС" студенты посредством образовательного и выставочного форматов познакомят жителей города Выкса с цифровым, научным и технологическим искусством. Кроме того, участники экспедиции смогут поработать с учеными Центра исследовательских лабораторий завода ОМК, посетить сам завод и реализовать свои актуальные проекты. Также студенты проведут для горожан лекции и мастер-классы. Результатом экспедиции станет реализация проектов в произведениях актуального научного искусства, созданных с помощью новых технологий и интегрированных в городскую повседневную среду Выксы.

Команда экспедиции "Забытая история усадьбы Приклонских-Рукавишниковых" от НИУ ВШЭ разработает комплексную стратегию развития территории усадьбы для её сохранения и привлечения посетителей. История усадьбы Приклонских-Рукавишниковых берет свое начало в XVIII веке. В настоящий момент памятник архитектуры находится в плачевном состоянии. Студенты изучат эффективные решения развития территорий, пообщаются с экспертами и исследуют культурно-исторический контекст усадьбы. Результатом станет проект, который будет содержать стратегию развития усадьбы и план по её реализации.

Напомним, АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.

"Открываем Россию заново"— всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций. Студенты лучших вузов страны участвуют в социально значимых проектах, меняющих жизнь в регионах к лучшему.

Фото: фото : пресс-служба проекта “Больше, чем путешествия”