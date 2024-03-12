Детскую школу искусств в Первомайске оснастили благодаря нацпроекту "Культура" Культура и отдых

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Первомайске Нижегородской области завершили оснащение детской школы искусств. Как сообщает пресс-служба министерства культуры региона, на приобретение акустического рояля, ноутбуков, напольных мольбертов и учебной литературы по сольфеджио в рамках нацпроекта “Культура” направили более 2,4 млн рублей.

Детская школа искусств в Первомайске была основана в 1954 году. В настоящий момент в учреждении работают 11 педагогов и проходят обучение 186 детей.

Ребята занимаются по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства. Это “Живопись”, “Декоративно-прикладное творчество”, “Дизайн”, “Архитектура”, “Фортепиано” и “Народные инструменты”, а также по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства “Мир в краске”.

По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, в этом году оснащения в рамках нацпроекта “Культура” ждут еще 15 образовательных организаций. До конца 2024 года оборудуют детские музыкальные и художественные школы на Бору, в Выксе, Арзамасе, Кстове, Павлове, Лыскове и Ковернине, в Ветлуге, Шатках, Уренского и Тонкинского муниципальных округов. На эти цели из областного и федерального бюджетов будет выделено более 67 млн рублей.

Напомним, национальный проект “Культура” разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”. Он включает три федеральных проекта: “Культурная среда”, “Творческие люди” и “Цифровая культура”.

Ранее сообщалось, что почти 50 сельских и районных домов культуры в регионе получат поддержку в рамках проекта "Культура малой Родины".