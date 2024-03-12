Евгений Люлин: "Молодые предприниматели должны чётко понимать, на какую поддержку своего бизнеса они могут рассчитывать" Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

В рамках "Парламентского дня" Законодательного Собрания Нижегородской области в Высшей школе экономики студентам рассказали об основах ведения бизнеса и мерах государственной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Кроме того, молодёжь поделилась наиболее успешными примерами студенческих стартапов.

"Молодые предприниматели должны чётко понимать, на какую поддержку своего бизнеса они могут рассчитывать. К сожалению, молодежь не понимает, как начать свой путь в качестве предпринимателя. А ведь именно молодые люди – это тот актив, который нужно максимально вовлекать в экономическую жизнь региона. Необходимо проводить мониторинг "самочувствия" бизнеса молодых предпринимателей, чтобы понимать, какие меры для продвижения их предпринимательских инициатив потребуются", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Сегодня в регионе поддержку получили огромное количество предпринимательских структур, в том числе и созданных молодежью. Свои предпринимательские проекты можно реализовывать в том числе и на площадках бизнес-инкубаторов и технопарков, все возможности для этого созданы, в том числе благодаря различным программам финансовой поддержки. При этом в центрах "Мой бизнес" проконсультируют по открытию бизнеса, помогут выбрать оптимальный режим налогообложения, обучат особенностям ведения бизнеса, расскажут о существующих мерах государственной поддержки", - сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Студенты смогли задать экспертам вопросы. Многих, как уже действующих индивидуальных предпринимателей, интересовало, какими предложениями для поддержки своего бизнеса они смогут воспользоваться. Специалисты рассказали о том, как приять участие в программах центров "Мой бизнес", которые открывают широкий спектр возможностей, в том числе, для самозанятых – от консультаций и написания бизнес-плана до создания сайта и настройки инструментов рекламы.

Говорили и о наиболее успешных примерах студенческих стартапов. Одним из таких стал проект круглогодичного выращивания клубники, автором которого стал аспирант кафедры венчурного менеджмента Высшей школы экономики Михаил Лунёв.

"Проект уже получил поддержку в рамках программы "Студенческий стартап". Его суть – в создании агротехнических модулей, позволяющих выращивать ягоды круглый год, невзирая на погодные условия. Управлять этими модулями можно удалённо. В таком АПК-комплексе можно беспочвенным методом выращивать ягоды, фрукты и овощи без потери качества и вкуса", - поделился Михаил Лунёв.

"Основой обучения студентов в Высшей школе экономики является проектная работа. И студентам важно понимать, каким образом их идеи и проекты – экологические, технологические, социальные - могут быть поддержаны на уровне региона. Сегодняшний день показал, как их инициативы получают возможность реализации на основе системной работы", - подчеркнула директор нижегородского кампуса НИУ ВШЭ Анна Бляхман.

Все вопросы, связанные, в том числе, с запуском успешного стартапа, депутаты ЗСНО намерены обсуждать и далее вместе со студентами, в том числе на базе Центра предпринимательства Высшей школы экономики. Свою помощь в открытии собственного дела молодым людям пообещали представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства областного правительства. В свою очередь, молодые парламентарии намерены изучить мнение школьников и студентов о перспективных направлениях развития собственного бизнеса в регионе.

СПРАВКА:

В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород действует Центр предпринимательства – площадка как для развития предпринимательских компетенций у студентов, так и для развития инновационных проектов, связанных с микроэлектроникой, высокочистыми веществами, новыми приборами и материалами. Кампус разрабатывает оригинальные образовательные проекты, проекты по взаимодействию со школой, некоммерческие проекты в области социально-гуманитарных наук, просвещения и культуры, IT-индустрии, юриспруденции, а также активно включен в федеральные инициативы.