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Бизнес

Акция "Приведи друга" стартовала на выксунском заводе ОМК

13 марта 2024 16:30  [38] Бизнес

Фото: ОМК

Акция "Приведи друга" стартовала на выксунском заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) в рамках реферальной программы предприятия. Сотрудники завода ОМК в Выксе могут рекомендовать знакомых на открытые вакансии рабочих специальностей. Когда соискатель трудоустроится по рекомендации, сотрудник завода получит повышенную премию. Сумма премии составит 20 тысяч рублей за каждое трудоустройство.

Выплаты являются фиксированными, не зависят от конкретной профессии и будут распространяться на все вакантные должности по рабочим специальностям. Количество предложенных кандидатур от одного сотрудника не ограничено.

Сейчас на заводе особенно востребованы слесари, электромонтеры, операторы станков с ЧПУ, наладчики технологического оборудования, машинисты крана и другие. Горячий список открытых вакансий выксунского завода ОМК компания публикует на сайте rabotavomk.ru.  

Акция "Приведи друга" продлится до 30 апреля. Для участия в ней соискателю необходимо указать в своей анкете на трудоустройство данные рекомендовавшего его сотрудника завода. 

"За три года в рамках акции "Приведи друга" частью нашего большого коллектива стали более трех тысяч высококвалифицированных рабочих и специалистов. Сейчас мы расширяем границы программы, чтобы предоставить нашим сотрудникам больше возможностей помочь своим знакомым в трудоустройстве и самореализации на одном из самых современных металлургических производств в стране. У сотрудников завода ОМК в Выксе высокая заработная плата, они проходят бесплатное обучение, получают дотацию на питание и качественное медицинское обслуживание по ДМС. Для них открыты отличные возможности для карьерного роста и насыщенной спортивной, культурной и общественной жизни внутри предприятия. Мы заинтересованы в привлечении как молодых специалистов, так и людей с опытом работы, а также сотрудников, готовых обучиться новой профессии. Если у вас есть знакомые, которые хотят стать частью профессиональной команды ОМК, то смело приглашайте их", – прокомментировала старт акции директор по персоналу завода ОМК в Выксе Светлана Исаева.

Ранее сообщалось, что школьники Выксы получат высшее техническое образование при поддержке ОМК.

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Теги:
Выкса ОМК
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