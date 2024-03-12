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Общество

Нижегородцы смогут увидеть комету Понса-Брукса в апреле

13 марта 2024 16:40  [28] Общество
Комета Понса-Брукса сейчас

Комета Понса-Брукса сейчас

Фото: Кирилл Егоров, Волгоградский планетарий

К Земле приближается гигантская комета, размер которой больше горы Эверест, и в апреле её можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом сообщил телеканал "360".

Специалисты Нижегородского планетария им. Гречко рассказали НИА "Нижний Новгород", что комета 12P/Pons-Brooks носит звание "сестры" кометы Галлея, поскольку параметры их орбит очень похожи.

Так, например, период обращения кометы Понса-Брукса составляет 70 лет, а Галлея - 75 лет. В 2024 году мы сможем наблюдать четвёртое возвращение кометы Понса–Брукса к Солнцу с момента её открытия.

В планетарии уточнили, что комета открыта в 1812 году французским астрономом Жаном-Луи Понсом, а после подтверждена Уильямом Робертом Бруксом в 1883 году.

По данным астрономических наблюдений, диаметр ядра кометы составляет более 30 км - но это вполне обычный размер: размеры ядер комет колеблются от 100 м до более 40 км в диаметре.

Сейчас комета стремительно приближается к внутренней части Солнечной системы - и 21 апреля 2024 года окажется на минимальном расстоянии от Солнца (116 млн км), тогда небесное тело по прогнозам увеличит свой блеск до +4 зв.вел. (как Туманность Андромеды).

Она будет видна в бинокль и невооружённым глазом как слабое пятнышко при хорошем тёмном небе. При этом она может оказаться ярче прогнозов, так как постоянно показывает вспышечную активность.

Кроме того, специалисты нижегородского планетария сообщили, что в ночью 13 марта нижегородцы снова смогут наблюдать сближение Юпитера с Луной.

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Теги:
Астрономия Космос Планетарий
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