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Политика

Депутаты Гордумы поздравили с юбилеем Молодежный парламент при ЗСНО

13 марта 2024 17:39  [75] Политика

12 марта 2024 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области.

Со значимой датой молодежь поздравили заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, а также сенаторы РФ Александр Вайнберг, Ольга Щетинина, депутаты Государственной Думы ФС РФ и другие.

В рамках мероприятия активных молодых парламентариев отметили благодарственными письмами.

С приветственными словами к собравшимся обратились председатель первых двух составов Молодежного парламента области, министр социальной политики Игорь Седых, депутаты городской Думы Татьяна Дружинина (председатель 3-5 составов) и Мария Самоделкина (глава 6 состава), а также Артем Савин – руководитель текущего 7 состава.

"Для меня Молодежный парламент – это целый отрезок жизни длиною в шесть лет, яркий этап становления как активного общественно-политического деятеля, важный период личностного роста и профессионального развития. Я искренне рада и очень горжусь достижениями нашей дружной команды! Если быть – то быть первыми! Мы первые объезжали районы области, сдавали кровь, организовывали первые стажировки в Госдуме, создавали Общественную молодежную комиссию и Межнациональный совет. Впервые мы вышли с законодательной инициативой "Об общественном контроле" и Заксобрание приняло наш предложенный закон. Всех наших нормотворческих инициатив не перечесть: "О праздниках и памятных датах", "О патриотическом духовно-нравственном воспитании" и так далее. А сколько проектов мы реализовали! Я насчитала по меньшей мере дюжину с охватом порядка 50 тысяч человек: "Здоровая нация", "Дворовая практика", "Школа права", "Наставник", "Хочу стать Президентом", "Строки войны", "Звездный Нижний" и многие-многие другие", – сказала Татьяна Дружинина.

"15 лет истории оставили яркий след из событий, впечатлений и эмоций для каждого, кто считает себя частью большого проекта под названием Молодежный парламент, в том числе и для меня, как одного из руководителей. Молодежный парламент объединяет лидеров и дает возможность для саморазвития, карьерной траектории, реализации интересных проектов и, самое главное, шанс заявить о себе", – отметила Мария Самоделкина.

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Теги:
Гордума Законодательное собрание Молодёжный парламент
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