Представители 50 стран участвуют в региональной программе ВФМ-2024 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

Почти 100 человек из 50 стран мира прибыли в Нижегородскую область для участия в региональной программе Всемирного фестиваля молодёжи-2024.

Как сообщает министерство молодежной политики региона, это представители Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бразилии,Испании, Казахстана, Канады, Китая, Польши, Португалии, Турции, Узбекистана, Филиппин, Франции, Чехии и других стран.

Основная тема программы фестиваля - "Жить и работать в России". Отмечается, что региональная программа призвана укрепить международные связи и отношения в основных сферах профессиональных интересов российской молодёжи.

Нижегородская область стала одним из 30 субъектов РФ, где организована региональная программа ВФМ-2024. Торжественное открытие программы состоялось сегодня в "Академии "Маяк" им. А.Д. Сахарова. В церемонии открытия приняли участие представители нижегородского правительства

Академический хор НГЛУ, который ранее выступал на церемонии закрытия ВФМ-2024, исполнил музыкальную композицию. В Гербовом зале Нижегородской ярмарки для иностранных гостей был организован ужин в стиле русского застолья.

Основная концепция региональной программы ВМФ-2024 – "Нижегородская область – 100% настоящая Россия", которая включает в себя три направления.

В рамках первого направления "100% настоящая история" участники фестиваля посетят выставку "Гуляя по старому Нижнему" и экспозицию зала Константина Маковского в НГХМ. Кроме того, иностранные гости побывают в нижегородских "Заповедных кварталах", в "Музейном квартале" Городца, примут участие в мастер-классах "Города мастеров" и прогуляются по экотропе "Копорье".

Второе направление концепции - "100% настоящее развитие" пригласит гостей посетить Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского, музей Горьковского автомобильного завода и строительную площадку Ледового дворца.Помимо этого, гости отправятся в Чкаловск в музеи В. П. Чкалова и Р. Е. Алексеева.

В рамках третьего направления "100% настоящее искусство" участники региональной программы побывают в мультимедиа-арт пространстве "ЦЕХ" и молодежном центре "Высота", пройдут мастер-класс в Центре современного искусства "Терминал А" и в "Школе дизайна". Помимо этого, запланирована поездка в Выксу для знакомства с "Выкса-фестивалем".

Также, в рамках регионального этапа ВФМ-2024 гостей ждет экскурсионная программа по Нижнему Новгороду и спортивные зарядки с ведущими нижегородскими спортсменами. Иностранные гости посетят культурные мероприятия в "Планетарии 1" в парке "Швейцария", концертном зале "Пакгаузы" и пространстве "DKRT".