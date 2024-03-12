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Общество

Очередная партия гуманитарной помощи из Нижегородской области доставлена в зону СВО

13 марта 2024 18:19  [98] Общество

Фото: Дом народного единства

Из Нижегородской области в зону СВО доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

Координационный центр на базе Дома народного единства сформировал груз по заявкам из воинских частей. Наиболее востребованы различная техника и вещи для обустройства солдатского быта.

"Важный гуманитарный груз отправили по запросам подразделений, где служат нижегородцы. С дополнительной помощью парням будет проще выполнять боевые задачи и обустраивать свой быт. Гуманитарный груз включает в себя антидроновые ружья, квадрокоптеры, планшеты, генераторы, бензопилы, спальники, маскировочные сети", - сообщил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Груз уже доставлен по назначению, и бойцы, которые находятся сейчас в зоне боевых действий, поблагодарили земляков за постоянную поддержку.

С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили более 500 конвоев с 3 830 тоннами гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса и перечислить средства можно на сайте: дом-единства.рф.

Ранее сообщалось, что три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО.

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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