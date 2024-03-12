Проект ВСМ "Москва - Нижний Новгород" может быть реализован к 2031 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич сообщил в своем Telegram-канале о планируемых сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Нижний Новгород".

Как стало известно по итогам парламентского диалога с руководством РЖД, реализация проекта ВСМ "Москва - Нижний Новгород" запланирована на период с 2028 по 2031 год.

Как сообщалось ранее, высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург" (ВСМ-2) появится не раньше, чем будет построена ВСМ-1 "Москва — Санкт-Петербург".

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" через Нижний Новгород было отложено в 2020 году в связи "большой финансовой емкостью".

Также сообщалось, что решение о строительстве ВСМ "Москва - Нижний Новгород" может быть принято в 2022 году.