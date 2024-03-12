Врач-инфекционист рассказала нижегородцам о профилактике вирусного гепатита С

С 11 по 17 марта в России проходит Неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С.
Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова рассказала о причинах заболевания и методах борьбы с недугом.
В первую очередь, следует помнить, что гепатит С является вирусным инфекционным заболеванием, поражающим печень.
"Большинство людей, инфицированных вирусом гепатита С, не имеют никаких симптомов, и потому не догадываются о том, что заражены, пока поражение печени не достигнет критического уровня и не начнет проявляться изменениями в обычном биохимическом анализе крови и/или тяжелыми терминальными симптомами", - отметила специалист.
У носителей вируса могут быть такие проявления болезни, как боли в желудке и мышцах, тошнота и лихорадка, желтая кожа и потемнение мочи.
При длительном развитии болезни наступает хроническая форма гепатита: у больных отмечаются низкая свертываемость крови, кожный зуд, накопление жидкости в брюшной полости, отеки на ногах, потеря веса, спутанность сознания и телеангиэктазия.
Основным путем передачи гепатита С является контакт с зараженной кровью. В группе риска находится немало граждан: находившиеся в местах лишения свободы, принимающие инъекционные наркотики и проходившие гемодиализ, а также любой человек, кто хоть раз встречался с чужой кровью.
Если вовремя не начать лечение, то это грозит серьезными поражениями печени, такими как печеночная недостаточность, цирроз и рак. Единственным способом выявить болезнь является скрининг на гепатит С, который может быть назначен врачом при наличии у пациента лишь одного из названных факторов.
"Скрининг на гепатит С также проводится всем донорам крови и органов, а также лицам, готовящимся к плановым операциям", - добавила врач.
Вакцины против этого заболевания на данный момент не существует. Пациенту с гепатитом С рекомендуется вакцинация против гепатитов А и В, а также изменение образа жизни.
Необходимо отказаться от алкоголя, некоторых препаратов и тщательно следить за тем, чтобы родственники не имели контактов с кровью и средствами личной гигиены зараженного. Для профилактики вирусного гепатита С рекомендовано практиковать только защищенные половые контакты, отказаться от нанесения татуировок и пирсинга.
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