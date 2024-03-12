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Общество

"Теплоэнерго" проводит ремонтные работы теплосетей на улице Тимирязева

14 марта 2024 09:05  [45] Общество

Вчера вечером на улице Тимирязева Нижнего Новгорода произошла авария на теплосетях. В результате ЧП были снижены параметры подачи ресурса на часть домов по улицам Белинского, Горького, Звездинка, Варварской, Алексеевской и других. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На месте работают ремонтные бригады. К 22:00 основная часть домов была переключена на другую сеть, но для продолжения работ по устранению повреждения подача ресурса осталась ограничена только на ряд домов по улицам Тимирязева и Студеная - в общей сложности около 20 домов

Сегодня утром специалисты компании продолжают работы по выявлению и устранению повреждения на тепловой сети в районе дома № 35 по улице Тимирязева.

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Теги:
Городское хозяйство Теплоснабжение Теплоэнерго
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