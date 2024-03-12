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Общество

Евгений Люлин проведёт личный граждан 23 апреля

14 марта 2024 09:22  [113] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проведёт приём граждан 23 апреля в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

Мероприятие традиционно состоится во втором корпусе Кремля.

Желающие прийти на личный приём с спикеру Заксобрания должны за месяц - до 28 апреля - представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Заксобрания (кабинет №31) письменное заявление и необходимые для рассмотрения обращения документы - если это необходимо. Также всю информацию можно направить в электронном виде на e-mail: priem-zsno@int.zsno.ru.

Кроме того, подать обращение можно на официальном сайте Заксобрания, заполнив анкету в разделе "Меню/Для граждан/Онлайн-приёмная".

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: (831) 419-20-10, (831) 439-06-69.

Напомним, что на нашем сайте проходит интернет-конференция Евгения Люлина на тему "30-летний юбилей Законодательного собрания Нижегородской области". В рамках неё спикер ЗСНО ответит на вопросы читателей о развитии нижегородского парламентаризма, подведёт итоги работы регионального парламента за последние годы и расскажет о планах работы ЗСНО на ближайшее время.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Прием граждан
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