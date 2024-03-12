"Школа молодого руководителя" открылась в Нижнем Новгороде

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Первый модуль образовательной программы “Школа молодого руководителя” открылся на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).Как сообщает пресс-служба облправительства, учениками Школы стали более 150 начинающих руководителей государственной и муниципальной службы из 48 регионов России в возрасте до 35 ле.
Партнерами “Школы молодого руководителя” стали Росмолодежь, РАНХиГС и мастерская управления “Сенеж”.
В торжественном открытии программы приняли представители правительства Нижегородской области, министерств, ректоры вузов и общественные деятели.
Министр кадровой политики региона Екатерина Лебедева отметила, что программа “Школы молодого руководителя” создана специально для обучения государственных и муниципальных служащих нового поколения. Одна из целей программы – это создание и подготовка базы высокопотенциальных управленцев среднего/высшего звена на государственной и муниципальной службе в масштабах страны.
Ключевыми модулями Школы станут такие, как “Развитие навыков личной эффективности”, “Управление командой”, “Инструменты проектной деятельности”, “Актуальные навыки работы с цифровыми технологиями”, “Системное мышление и анализ”.
В рамках первого модуля слушатели посетят лекции и пройдут мастер-класс “Эффективная коммуникация”. Спикерами модуля станут профессор ВШЭ Марат Баширов, советник губернатора Нижегородской области, медиаменеджер Руслан Станчев, замдиректора Центра экспериментальных образовательных программ ИГСУ РАНХиГС Павел Сурков.
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