"Школа молодого руководителя" открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый модуль образовательной программы “Школа молодого руководителя” открылся на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

Как сообщает пресс-служба облправительства, учениками Школы стали более 150 начинающих руководителей государственной и муниципальной службы из 48 регионов России в возрасте до 35 ле.

Партнерами “Школы молодого руководителя” стали Росмолодежь, РАНХиГС и мастерская управления “Сенеж”.

В торжественном открытии программы приняли представители правительства Нижегородской области, министерств, ректоры вузов и общественные деятели.

Министр кадровой политики региона Екатерина Лебедева отметила, что программа “Школы молодого руководителя” создана специально для обучения государственных и муниципальных служащих нового поколения. Одна из целей программы – это создание и подготовка базы высокопотенциальных управленцев среднего/высшего звена на государственной и муниципальной службе в масштабах страны.

Ключевыми модулями Школы станут такие, как “Развитие навыков личной эффективности”, “Управление командой”, “Инструменты проектной деятельности”, “Актуальные навыки работы с цифровыми технологиями”, “Системное мышление и анализ”.

В рамках первого модуля слушатели посетят лекции и пройдут мастер-класс “Эффективная коммуникация”. Спикерами модуля станут профессор ВШЭ Марат Баширов, советник губернатора Нижегородской области, медиаменеджер Руслан Станчев, замдиректора Центра экспериментальных образовательных программ ИГСУ РАНХиГС Павел Сурков.