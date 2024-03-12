"Ростелеком" подтвердил готовность телеком-инфраструктуры в Нижегородской области к проведению выборов президента РФ Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" завершил в Нижегородской области подготовку телеком-инфраструктуры для проведения выборов президента РФ, которые пройдут 15-17 марта. Компания обеспечила технические возможности для наблюдения за ходом голосования на 1081 избирательном участке и в региональном центре общественного наблюдения.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала компании "Ростелеком":

"Монтажные работы на избирательных участках мы завершили в феврале, а в марте провели тестовые испытания, которые подтвердили готовность телеком-инфраструктуры к использованию на выборах. Мы уделяем особое внимание проверке надежности и технической поддержке цифровых систем. В круглосуточном дежурстве во время проведения голосования мы задействовали 250 технических специалистов, которые в случае нештатных ситуаций будут оперативно устранять проблемы".

На каждом избирательном участке установлены две IP-видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб (используется в качестве резерва), коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут.

В поле зрения устройств попадают рабочие места членов избирательных комиссий, ящики для голосования, сейф-пакеты, а также зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.

Видео будет транслироваться на специальный служебный портал, доступ к которому получат участники избирательного процесса, определенные ЦИК: зарегистрированные кандидаты, представители Центризбиркома России, избирательных комиссий субъектов РФ, ТИК, УИК, центров наблюдения, политических партий, а также уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и представители Совета по правам человека.

Коллективное наблюдение за ходом голосования в Нижегородской области будет осуществляться в центре общественного наблюдения в Доме народного единства в Нижнем Новгороде. Здесь "Ростелеком" установил видеостену из восьми панелей, на которую будет передаваться изображение со всех избирательных участков.

Для передачи и хранения данных оператор задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и оснащенные новейшими системами защиты дата-центры. Архив видеозаписей будет храниться в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов.

На предстоящих президентских выборах жители Нижегородской области смогут проголосовать онлайн с помощью дистанционного электронного голосования. Это федеральная система на базе блокчейн-платформы с использованием криптографических алгоритмов шифрования, разработанная при участии "Ростелекома" по заказу ЦИК России и Минцифры России.