Эн+ стал лидером ESG-рейтинга российских компаний промышленного сектора Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ возглавил ESG-рейтинг российских промышленных компаний, составленный Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Всего в рейтинге приняли участие 72 крупнейшие компании РФ. При этом 38% представленных компаний из энергетической отрасли, 22% – металлургии, 12% – нефтегазовой отрасли, 11% – химической промышленности, 10% – транспорта.

Рейтинг был составлен на основании отчетов об устойчивом развитии, годовых отчетов, ESG-отчетов, а также интегрированных отчетов.Рэнкинг был сформирован после анализа 54 показателей – 18 в сфере экологии, 18 – социальной среде и 18 в области корпоративного управления. В отчете НРА уточняется, что Эн+ стал лидером в каждой из указанных сфер.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов отметил: "Эн+ уже многие годы находится в лидерах среди российских компаний в области ESG, первой заявила амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Группа продолжит активную работу и внедрение лучших методов корпоративного управления, экологических и социальных практик для сохранения ведущих позиций в сфере устойчивого развития".