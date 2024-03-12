20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
14 марта 2024 15:08  [68] Эн+ стал лидером ESG-рейтинга российских компаний промышленного сектора
14 марта 2024 14:05  [113] "ТНС энерго НН" рекомендует нижегородцам выбирать управляющую компанию без долгов
14 марта 2024 09:31  [179] Нижегородский производитель систем водоснабжения присоединился к нацпроекту "Производительность труда"
13 марта 2024 16:30  [266] Акция "Приведи друга" стартовала на выксунском заводе ОМК
13 марта 2024 15:56  [286] "ТНС энерго НН" расторгает договор с управляющей компанией Дзержинска
13 марта 2024 13:02  [359] Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области
12 марта 2024 16:44  [393] Возле Силикатного озера в Нижнем Новгороде построят очистные сооружения
12 марта 2024 16:35  [368] Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России
12 марта 2024 13:45  [392] Нижегородки могут принять участие в федеральном проекте "Мама - предприниматель"
12 марта 2024 11:34  [350] Трансформацию рабочих процессов энергосбытовой деятельности обсудят в "ТНС энерго"
Бизнес

Эн+ стал лидером ESG-рейтинга российских компаний промышленного сектора

14 марта 2024 15:08  [68] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ возглавил ESG-рейтинг российских промышленных компаний, составленный Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Всего в рейтинге приняли участие 72 крупнейшие компании РФ. При этом 38% представленных компаний из энергетической отрасли, 22% – металлургии, 12% – нефтегазовой отрасли, 11% – химической промышленности, 10% – транспорта.

Рейтинг был составлен на основании отчетов об устойчивом развитии, годовых отчетов, ESG-отчетов, а также интегрированных отчетов.Рэнкинг был сформирован после анализа 54 показателей – 18 в сфере экологии, 18 – социальной среде и 18 в области корпоративного управления. В отчете НРА уточняется, что Эн+ стал лидером в каждой из указанных сфер.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов отметил: "Эн+ уже многие годы находится в лидерах среди российских компаний в области ESG, первой заявила амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Группа продолжит активную работу и внедрение лучших методов корпоративного управления, экологических и социальных практик для сохранения ведущих позиций в сфере устойчивого развития".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Эн+ Энергетика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph