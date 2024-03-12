Хакатон "Почтовое Digital: лингвистика и технологии" пройдет в Нижнем Новгороде.

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В Нижнем Новгороде 15 и 16 марта пройдет хакатон "Почтовое Digital: лингвистика и технологии". Об этом сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.
Мероприятие пройдет в кампусе НИУ ВШЭ в рамках проекта, который стал одним из победителей конкурса молодежных проектов "Молодой Нижний".
На межпредметном хакатоне по программированию и лингвистике школьникам под руководством наставников-студентов ВШЭ предстоит решить задачи по обработке базы данных исторических открыток. Также участники будут работать с нестандартными задачами современной лингвистики и программирования и познакомятся со студенческой жизнью вуза.
Как отмечают в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города, подобные мероприятия стимулируют профессиональное самоопределение, развивают профессиональные качества, а также дают возможность молодым нижегородцам попробовать себя в роли исследователей, работающих на стыке нескольких дисциплин.
Следить за информацией о проекте можно в группе. Для участия в мероприятии необходима регистрация. Ее можно пройти по ссылке.
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