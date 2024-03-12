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Общество

Масленичные гуляния организуют в Нижнем Новгороде рядом с избирательными участками

14 марта 2024 18:02  [70] Общество

В Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области 17 марта с 10 до 15 часов пройдут масленичные гуляния. Основные площадки для проведения праздничных мероприятий будут расположены рядом с избирательными участками. Всего 188 площадок в столице Приволжья и 100 - в 48 районах области.

Программа включает в себя выступления музыкальных коллективов и танцевальные номера. Ведущий и аниматоры проведут для участников конкурсы, викторины и различные интерактивы. На площадках будут установлены фотозоны. Гости смогут отведать блинов.

Например, в Нижнем Новгороде центральными площадками масленичных гуляний станут:

— в Автозаводском районе — ул. Пермякова, 10а (территория у школы №190), ул. Южное шоссе, 6а (рядом со школой №161), ул. Мончегорская, 33а (рядом со школой №128),

— в Ленинском районе — ул. Академика Баха, 6 (неподалеку от школы №185),

— в Канавинском районе — ул. Карла Маркса, 17 (рядом со школой №176),

— в Московском районе — ул. Народная, 35 (рядом со школой №118),

— в Сормовском районе — ул. Коминтерна, 250 (неподалеку от МБУ ДО «ЦДТ»),

— в Нижегородском районе — ул. Верхне-Печерская, 10 (рядом со школой №103),

— в Советском районе — ул. им. Маршала Малиновского Р.Я., 12 (рядом со школой №49),

— в Приокском районе — ул. Лебедева, 3 (рядом со школой №32).

Полный список площадок, где пройдут масленичные гуляния, можно посмотреть по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/6cehFjcG7NNfbA.

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Теги:
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