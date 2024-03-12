Почти 2,2 тысячи избирательных участков открылись в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Об этом сообщили в Нижегородском избиркоме.

Работа участковых избирательных комиссий стартовала в штатном режиме, рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Она напомнила, что проголосовать можно на избирательных участках. которые будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

В организации голосования задействована вся избирательная система Нижегородской области - более 21 тысячи членов избирательных комиссий.

У избирателей, которые не могут лично прийти на избирательный участок по уважительным причинам, есть возможность проголосовать на дому: к ним домой придут члены УИК и наблюдатели. Для этого необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию, допускается передать просьбу через родственников или других лиц. Это можно сделать в любой из дней голосования и до 14:00 часов 17 марта.

Также в 8:00 15 марта на сайте vybory.gov.ru стартовало и дистанционное электронное голосование. Все, кто подал заявление - а это 288 371 избиратель региона, смогут проголосовать в любое удобное время вплоть до 20:00 17 марта.