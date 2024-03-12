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Бизнес

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной выставке продуктов питания

15 марта 2024 09:25  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке продуктов питания и спецоборудования SIAL Shanghai. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Поддержку на выставке, которая пройдет с 28 по 30 мая в китайском Шанхае, окажет региональный Центр поддержки экспортам (ЦПЭ) в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка”.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, на площадке SIAL Shanghai будут представлены продукты питания, напитки, услуги индустрии гостеприимства, оборудование пищевого и упаковочного производства.

“Участие в мероприятии – это отличная возможность для региональных производителей представить свои товары на международном уровне и увеличить рынки сбыта. Поэтому областной Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” организует коллективный стенд для нижегородских предприятий”, – рассказал Максим Черкасов.

ЦПЭ возьмет на себя расходы на оплату регистрационных сборов, застройку и сопровождение коллективного стенда, аренду выставочных площадей и мебели, а также трансфер в Шанхае. Выставка пройдет в Шанхайском международном выставочном центре. Подробнее о ней можно узнать на сайте . Также получить информацию можно по телефону Центра поддержки экспорта Нижегородской области: +7 (831) 435-18-48.

Заявки на участие принимаются до 28 марта 2024 года на портале ”Мой бизнес”  Принять участие в выставке на льготных условиях смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам. Результаты отбора будут опубликованы в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема заявок на сайте Центра поддержки экспорта Нижегородской области

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре ”Мой бизнес” . Кроме того, получить всю необходимую информацию можно по телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка. Поддержку при осуществлении экспортной деятельности нижегородские компании могут получить в рамках национального проекта “Международная кооперация и экспорт”, инициированного президентом России. На территории Нижегородской области его реализацию курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: “Промышленный экспорт”, “Экспорт продукции АПК” и “Системные меры развития международной кооперации и экспорта”.

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Теги:
Выставка Льготы Нацпроект
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