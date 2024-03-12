Нижегородские спортивные проекты будут побороться за победу в "Народном голосовании" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области смогут принять участие в голосовании за инициативы, которые прошли в полуфинал Всероссийского конкурса спортивных проектов “Ты в игре”. Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс проводится при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта “Спорт - норма жизни” национального проекта “Демография”.

В лонг-лист конкурса от нижегородской области эксперты отобрали в полуфинал девять инициатив из 255 проектов. Они представлены в номинациях: “Дети в спорте” (два проекта), “Точка старта” (два проекта), “Безграничные возможности” (два проекта), “Корпоративный спорт” (два проекта) и “Масштаб” (один проект).

“Народное голосование” уже идет. Отдать свой голос можно на сайте Тывигре.рф до 15 апреля, в том числе и за нижегородские проекты :

- “Нижегородская лига плавания” - поддержка детского спорта, проведение соревнований по плаванию для детей младшего возраста;

- “Территория спорта” - популяризация семейных ценностей в спорте, укрепление семейных связей за счет вовлечения семей в спортивные мероприятия и проведения совместных тренировок на свежем воздухе;

- “Инклюзивное скалолазание” - реабилитация и абилитация людей с ОВЗ, развитие адаптивного скалолазания для детей;

- Корпоративная команда экогероев SYNERGETIC - участие в корпоративных тренировках и соревнованиях, развитие мощного экодвижения;

- PRIMO SKATEBOARDING - спортивная школа и сообщество, направленные на популяризацию скейт-бординга;

- Традиционный открытый детско-юношеский турнир по гиревому спорту “Городецкая весна” - популяризация гиревого спорта;

- Центр корпоративного спорта Нижегородской области - повышение лояльности сотрудников нижегородских компаний за счет развития корпоративного спорта, запуск агрегирующего информационного ресурса для корпоративных команд;

- “Карате для жизни” - социальный проект по развитию адаптивного карате для детей с ОВЗ.

- “Центр детского спорта” - масштабное вовлечение детей в спорт через разнообразные дисциплины (единоборства, танцы, футбол) и обеспечение доступности спорта в негосударственных организациях.

Следующий этап конкурса состоится с 28 марта по 12 апреля. Эксперты определят 25 проектов-финалистов в основных номинациях, а по итогам защиты работ назовет победителей и обладателя гран-при. Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на конец апреля. Обладателю Гран-при достанется 1 млн рублей. По 300 тысяч рублей получат победители в номинациях, а победителя народного голосования ждет специальный приз.

Всего в оргкомитет конкурса поступило более 5 тыс. заявок. Нижегородская область вошла в топ-5 самых активных регионов-участников по количеству заявок - жители региона предложили на конкурс 170 идей.

Основные номинации конкурса: “Точка старта”, “Масштаб”, “Дети в спорте”, “Трансформация в спорте”, “Безграничные возможности”. Специальные номинации от партнеров: “Корпоративный спорт”, “Спортивный туризм”, “Медиа”.

Национальный проект “Демография” утвержден по указу президента Владимира Путина в 2018 году. Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.