Спортивные игры Александра Невского пройдут осенью в Нижнем Новгороде

Фото:
Правительство РФ обсудило вопросы подготовки к II Всероссийским спортивным играм святого благоверного князя Александра Невского, которые с 10 по 16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
В совещании по вопросам подготовки к играм под председательством Дмитрия Чернышевского приняли участие организаторы соревнований - представители Минспорта РФ, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта РПЦ и правительства Нижегородской области.
На заседание обсудили подготовительный этап к предстоящим соревнованиям, программу форума, а также вопросы организации культурной, экскурсионной и выставочной программ Игр.
По словам Дмитрия Чернышенко, II Игры Александра Невского станут площадкой для демонстрации мастерства и силы духа.
Губернатор Глеб Никитин заявил, что правительство приложит все силы, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне.
“Для этого у нас есть все необходимое, а главное – большой опыт по проведению масштабных мероприятий, в том числе спортивных.” - сказал Глеб Никитин.
Также глава региона сообщил, что подготовлен проект деловой программы Всероссийского форума “Вера и спорт”, который пройдет в рамках Игр. Она традиционно включает работу дискуссионных площадок образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности.
Форум объединяет научные, образовательные, информационные и культурные мероприятия для участников и гостей Игр. Спортивная часть включает в себя проведение соревнований по баскетболу, самбо, футболу, шахматам, настольному теннису и турнира по выполнению нормативов ГТО. Во дополнительной частью станут соревнования по фиджитал футболу и онлайн-турниру по шахматам.
По итогам совещания поручено организовать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. Правительству Нижегородской области также предстоит разработать волонтёрскую программу Игр и форума ”Вера и спорт”, а также программу поддержки команд.
Первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князи Александра Невского прошли в сентябре прошлого года в Кемерове. В них приняли участие 560 человек из 36 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Во время соревнований разыграли 22 комплекта наград в четырёх видах спорта: футбол, баскетбол, шахматы, самбо, а также в выполнении нормативов ГТО.
Во Всероссийском форуме “Вера и спорт” приняли участие более 1 200 человек.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+