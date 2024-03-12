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Спорт

Спортивные игры Александра Невского пройдут осенью в Нижнем Новгороде

15 марта 2024 10:26  [107] Спорт

Фото: пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Правительство РФ обсудило вопросы подготовки к II Всероссийским спортивным играм святого благоверного князя Александра Невского, которые с 10 по 16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В совещании по вопросам подготовки к играм под председательством Дмитрия Чернышевского приняли участие организаторы соревнований - представители Минспорта РФ, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта РПЦ и правительства Нижегородской области.

На заседание обсудили подготовительный этап к предстоящим соревнованиям, программу форума, а также вопросы организации культурной, экскурсионной и выставочной программ Игр.

По словам Дмитрия Чернышенко, II Игры Александра Невского станут площадкой для демонстрации мастерства и силы духа.

Губернатор Глеб Никитин заявил, что правительство приложит все силы, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне.

“Для этого у нас есть все необходимое, а главное – большой опыт по проведению масштабных мероприятий, в том числе спортивных.” - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона сообщил, что подготовлен проект деловой программы Всероссийского форума “Вера и спорт”, который пройдет в рамках Игр. Она традиционно включает работу дискуссионных площадок образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности.

Форум объединяет научные, образовательные, информационные и культурные мероприятия для участников и гостей Игр. Спортивная часть включает в себя проведение соревнований по баскетболу, самбо, футболу, шахматам, настольному теннису и турнира по выполнению нормативов ГТО. Во дополнительной частью станут соревнования по фиджитал футболу и онлайн-турниру по шахматам.

По итогам совещания поручено организовать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. Правительству Нижегородской области также предстоит разработать волонтёрскую программу Игр и форума ”Вера и спорт”, а также программу поддержки команд.

Первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князи Александра Невского прошли в сентябре прошлого года в Кемерове. В них приняли участие 560 человек из 36 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Во время соревнований разыграли 22 комплекта наград в четырёх видах спорта: футбол, баскетбол, шахматы, самбо, а также в выполнении нормативов ГТО.

Во Всероссийском форуме “Вера и спорт” приняли участие более 1 200 человек.

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Теги:
Александр Невский Соревнование Спорт
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