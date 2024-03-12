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Политика

Евгений Люлин проголосовал на выборах президента России

15 марта 2024 10:53  [81] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 15 марта проголосовал на выборах президента Российской Федерации с помощью системы ДЭГ - дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Страна выбирает президента России 15-17 марта. Сегодня проголосовал прямо на рабочем месте. Удобно, и взломать электронный бюллетень невозможно: степень шифрования настолько высокая, что за судьбу своего голоса можно не беспокоиться. Знаю многих, кто принципиально идёт на избирательный участок, получает бюллетень, опускает его в урну.

Это традиция, своеобразный ритуал поддержки кандидата, с которым люди связывают будущее. Поэтому на выборы многие приходят как на праздник – целыми семьями. Именно мы с вами в эти три дня определяем вектор развития страны на ближайшие шесть лет. Победитель выборов своей политикой должен будет гарантировать успех России, ее суверенитет и авторитет на международной арене.

В стороне остаться просто невозможно. Это наша страна, жизнь и наш осознанный выбор!", - поделился Евгений Люлин.

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Теги:
Выборы Евгений Люлин Законодательное собрание
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