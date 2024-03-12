Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2024 11:27  [1] Обновлённый портал региональных "Госуслуг" стал доступен для нижегородцев
15 марта 2024 11:14  [50] Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский проголосовал на выборах президента РФ
15 марта 2024 10:12  [117] Портал ДЭГ испытывает нагрузку из-за большого количества голосующих
15 марта 2024 09:57  [150] Голосование по выбору площадок для благоустройства в 2025 году по ФКГС началось в регионе
15 марта 2024 09:14  [142] Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ открылся в регионе
15 марта 2024 08:58  [173] Почти 2,2 тысячи избирательных участков открылись в Нижегородской области
14 марта 2024 18:55  [296] Евгений Люлин посетил обновлённый корпус Консультативно-диагностического центра НОДКБ
14 марта 2024 18:40  [322] Глеб Никитин и Юрий Арсентьев торжественно вручили российские паспорта супругам Ремо и Биргит Кирш
14 марта 2024 18:26  [281] Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования организует горячую линию для нижегородцев
14 марта 2024 18:02  [278] Масленичные гуляния организуют в Нижнем Новгороде рядом с избирательными участками
Общество

Обновлённый портал региональных "Госуслуг" стал доступен для нижегородцев

15 марта 2024 11:27  [1] Общество

Обновленный портал региональных государственных услуг запущен в Нижегородской области в марте 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в обновленном цифровом сервисе нижегородцы смогут получить более двух тысяч услуг, 107 из которых – в электронном виде.

"Проделана масштабная работа по модернизации портала региональных услуг. Благодаря интеграции с федеральным порталом пользователи смогут видеть статус поданных с регионального портала заявлений в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг. Добавлен функционал оплаты пошлин и штрафов. Проведена интеграция с многофункциональными центрами, что в перспективе позволит ускорить передачу и обработку заявлений от граждан", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Портал предоставляет возможность направить электронные заявления на получение государственных и муниципальных услуг и отслеживать ход их исполнения через личный кабинет заявителя. Кроме того, в новой версии есть робот-помощник. Он поможет пользователю найти и получить нужную услугу. При необходимости к запросу может подключиться оператор.

"Работа портала была улучшена путем изменения микросервисной архитектуры. Оптимизированы  процессы внутри портала для повышения уровня качества и скорости оказания услуг. Пользователей также порадует улучшенный дружелюбный интерфейс региональных госуслуг", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Напомним, развитие портала Госуслуги Нижегородской области способствует решению задач национального проекта "Цифровая экономика".

Ранее сообщалось, что сервис "Электронная подача документов в суд" заработал на сайте "Госуслуги".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Госуслуги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph