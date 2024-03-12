Обновлённый портал региональных "Госуслуг" стал доступен для нижегородцев Общество

Обновленный портал региональных государственных услуг запущен в Нижегородской области в марте 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в обновленном цифровом сервисе нижегородцы смогут получить более двух тысяч услуг, 107 из которых – в электронном виде.

"Проделана масштабная работа по модернизации портала региональных услуг. Благодаря интеграции с федеральным порталом пользователи смогут видеть статус поданных с регионального портала заявлений в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг. Добавлен функционал оплаты пошлин и штрафов. Проведена интеграция с многофункциональными центрами, что в перспективе позволит ускорить передачу и обработку заявлений от граждан", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Портал предоставляет возможность направить электронные заявления на получение государственных и муниципальных услуг и отслеживать ход их исполнения через личный кабинет заявителя. Кроме того, в новой версии есть робот-помощник. Он поможет пользователю найти и получить нужную услугу. При необходимости к запросу может подключиться оператор.

"Работа портала была улучшена путем изменения микросервисной архитектуры. Оптимизированы процессы внутри портала для повышения уровня качества и скорости оказания услуг. Пользователей также порадует улучшенный дружелюбный интерфейс региональных госуслуг", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Напомним, развитие портала Госуслуги Нижегородской области способствует решению задач национального проекта "Цифровая экономика".

Ранее сообщалось, что сервис "Электронная подача документов в суд" заработал на сайте "Госуслуги".