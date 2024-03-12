20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
15 марта 2024 12:55  [47] Школьник из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" благодаря поддержке ОМК
15 марта 2024 10:26  [148] Спортивные игры Александра Невского пройдут осенью в Нижнем Новгороде
15 марта 2024 09:43  [150] Нижегородские спортивные проекты будут побороться за победу в "Народном голосовании"
14 марта 2024 11:58  [281] Сотрудники МЧС сдали нормативы ГТО в Богородске
14 марта 2024 11:42  [310] ХК "Торпедо" проедет с мастер-классами и автограф-сессиями от Сеченова до Уреня
14 марта 2024 11:13  [282] Нижегородка стала бронзовым призером на Международном шахматном турнире в Минске
12 марта 2024 14:30  [392] Сотни нижегородцев приняли участие в спортивном фестивале Эн+ "На лыжи!"
11 марта 2024 14:31  [455] Почти 2 тысячи танцоров приняли участие в Кубке главы Нижнего Новгорода
11 марта 2024 13:01  [433] Нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи
10 марта 2024 11:34  [616] ХК "Торпедо" уступил СКА в борьбе за выход в 1/4 финала плей-оф
Спорт

Школьник из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" благодаря поддержке ОМК

15 марта 2024 12:55  [47] Спорт

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ.

Школьник из Выксы Нижегородской области вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" в числе 26 лучших спортсменов страны. Социальный проект "1000 юных футболистов" реализуют по инициативе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и футбольного клуба ЦСКА при поддержке группы ОМК.

Участников проекта отбирали с мая 2023 года по февраль 2024-го. За это время команда тренеров академии профессионального футбольного клуба ЦСКА провела мастер-классы для 1310 детей из более чем 100 городов России. В их число вошли и 38 детей из Благовещенска, Белгорода, Выксы, Чусового и Челябинска, чьи родители работают на заводах ОМК. Юные футболисты освоили спортивные и игровые навыки, а их тренеры – новые методики обучения. Из тех, кто показал наилучшие спортивные результаты, выбрали 26 финалистов. Они поборются за возможность бесплатно учиться в академии ЦСКА. В числе детей-финалистов оказался и двенадцатилетний полузащитник выксунской команды "Металлург-2012" Павел Поляков.

В начале марта финалистов пригласили в столицу, где они участвовали в финальном отборе. По его результатам в ближайшее время эксперты назовут имена будущих учеников детско-юношеской спортивной школы профессионального футбольного клуба ЦСКА. Также для ребят организовали обширную просветительскую программу: юные футболисты совершили экскурсию по Москве, побывали на ВДНХ, встретились с игроками клуба и министром спорта России Олегом Матыциным. Кроме того, ребятам доверили вывести на поле игроков ЦСКА и "Оренбурга" на совместном матче в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" 2 марта 2024 года.

"Я выводил на поле футболиста Данилу Хотулева – защитника клуба "Оренбург". В Москве мне также понравилось тренироваться с профессиональными футболистами, общаться с ними и фотографироваться. А еще очень впечатлила экскурсия на ВДНХ", – поделился участник проекта "1000 юных футболистов" Павел Поляков.

"У нас много талантливой молодежи, и ее всесторонняя поддержка дает свои результаты. Нам вдвойне приятно, что Павел Поляков из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" и побывал на матче любимых команд. Мы надеемся, что мечта нашего земляка осуществится, и он будет учиться в одной из лучших футбольных академий страны. Будем болеть за него, за других наших ребят и дальше помогать развивать детский спорт в Выксе", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Ранее сообщалось, что около 200 сотрудников ОМК примут участие в зимней спартакиаде в Чусовом.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph