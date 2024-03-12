Школьник из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" благодаря поддержке ОМК Спорт

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ.

Школьник из Выксы Нижегородской области вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" в числе 26 лучших спортсменов страны. Социальный проект "1000 юных футболистов" реализуют по инициативе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и футбольного клуба ЦСКА при поддержке группы ОМК.

Участников проекта отбирали с мая 2023 года по февраль 2024-го. За это время команда тренеров академии профессионального футбольного клуба ЦСКА провела мастер-классы для 1310 детей из более чем 100 городов России. В их число вошли и 38 детей из Благовещенска, Белгорода, Выксы, Чусового и Челябинска, чьи родители работают на заводах ОМК. Юные футболисты освоили спортивные и игровые навыки, а их тренеры – новые методики обучения. Из тех, кто показал наилучшие спортивные результаты, выбрали 26 финалистов. Они поборются за возможность бесплатно учиться в академии ЦСКА. В числе детей-финалистов оказался и двенадцатилетний полузащитник выксунской команды "Металлург-2012" Павел Поляков.

В начале марта финалистов пригласили в столицу, где они участвовали в финальном отборе. По его результатам в ближайшее время эксперты назовут имена будущих учеников детско-юношеской спортивной школы профессионального футбольного клуба ЦСКА. Также для ребят организовали обширную просветительскую программу: юные футболисты совершили экскурсию по Москве, побывали на ВДНХ, встретились с игроками клуба и министром спорта России Олегом Матыциным. Кроме того, ребятам доверили вывести на поле игроков ЦСКА и "Оренбурга" на совместном матче в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" 2 марта 2024 года.

"Я выводил на поле футболиста Данилу Хотулева – защитника клуба "Оренбург". В Москве мне также понравилось тренироваться с профессиональными футболистами, общаться с ними и фотографироваться. А еще очень впечатлила экскурсия на ВДНХ", – поделился участник проекта "1000 юных футболистов" Павел Поляков.

"У нас много талантливой молодежи, и ее всесторонняя поддержка дает свои результаты. Нам вдвойне приятно, что Павел Поляков из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" и побывал на матче любимых команд. Мы надеемся, что мечта нашего земляка осуществится, и он будет учиться в одной из лучших футбольных академий страны. Будем болеть за него, за других наших ребят и дальше помогать развивать детский спорт в Выксе", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Ранее сообщалось, что около 200 сотрудников ОМК примут участие в зимней спартакиаде в Чусовом.