Всероссийский конкурс "Большая семья – опора России" открыл прием заявок Общество

Памятник многодетной семье в Саранске Фото: Яндекс.Карты

Прием заявок на Всероссийский конкурс многодетных семей "Большая семья – опора России" стартовал сегодня. Как сообщает АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера", проект организован при при поддержке "Дома народов России".

В России проживает 194 народа, и конкурс "Большая семья – опора России" поможет привлечь внимание многонационального общества к вопросам продвижения традиционных общечеловеческих ценностей.

Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года на официальной странице Также здесь опубликовано полное положение о конкурсе. Работы принимаются по трем номинациям: "Род", "Труд", "Традиция".

По словам директора УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игоря Филиппова, ежегодно Дивеево и Арзамас посещают участники конкурсов программы "С именем преподобного Серафима Саровского", который является гуманитарной составляющей программы развития кластера.

"Новый проект несет важную для нашего времени идею: создать будущее можно, только опираясь на свою историю. Семья – это опора любого общества, а род, труд и традиция – фундамент, на котором строится будущее семьи, а вместе с ней и всей нации"- сказал Игорь Филиппов.

Финальные мероприятия конкурса пройдут в июне в Нижегородской области. Для победителей приготовлена обширная программа, которая включает в себя церемонию награждения и поездку в Нижний Новгород, Арзамас и Дивеево с посещением Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

СПРАВКА

АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" создана в 2018 году для координации проекта паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", который создан при поддержке федеральной власти и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Основными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, создание условий для комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.