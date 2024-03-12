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Политика

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поучаствовал в выборах в Нижнем Новгороде

15 марта 2024 12:22  [84] Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

15 марта полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства. Он посетил один из избирательных участков Нижнего Новгорода.

Он пояснил свой выбор традиционной формы голосования: "С юности привык - приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой".

Полпред отметил, что в Приволжском Федеральном округе для обеспечения избирательного процесса открылось более 21 тысячи избирательных участков, организована работа ДЭГ, сервиса "Мобильный избиратель". В течение трёх дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования.

"Сегодня - главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь", - подчеркнул Игорь Комаров.

"В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачи до 2030 года, которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, "Все на выборы!" - добавил полпред.

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Теги:
Выборы Полномочный представитель Президента РФ
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