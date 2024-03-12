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Экономика

Дополнительные 7,7 млрд рублей направят в Нижегородской области на нужды ЖКХ

15 марта 2024 16:50  [72] Экономика

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение Заксобрания проект поправок в бюджет на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Проект предполагает выделение дополнительных 7,7 млрд рублей на решение важных задач для развития области.

По словам Глеба Никитина, мартовские поправки связаны с увеличением расходов из областного бюджета на ремонт дорог, инфраструктуру, поддержку транспортных и ресурсоснабжающих предприятий и другие социально значимые направления.

"Нижегородская область активно участвует в реализации национальных проектов и других федеральных инициатив. Есть немало региональных начинаний. Успешное выполнение поставленных задач позволяет выделять дополнительные средства для улучшения жизни людей. Ремонт дорог, медицина, расселение аварийного фонда – от этого зависит благополучие сотен тысяч нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

Например, средства дорожного фонда предполагается увеличить на 243 млн рублей. На ремонт дорог в столице Приволжья дополнительно рассчитывают направить более 400 млн рублей.

Свыше 400 млн планируется выделить на региональный проект модернизации первичного звена здравоохранения. На проектирование и строительство сетей водоснабжения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки – 411 млн. Помимо этого, 583 млн рублей предусмотрено на расселение аварийных домов в Нижнем Новгороде.

В региональном бюджете планируется учесть поступления из федерального бюджета на 309 млн рублей. Основная часть этих денег – 274 млн рублей - будет направлена на оснащение классов беспилотных авиационных систем в образовательных организациях региона. 486 млн рублей будут выделены на дотации на компенсации произведенных затрат при создании объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов.

Предполагается, что бюджетные средства будут направлены на инфраструктуру шести организаций: АО "Сергачский элеватор", ООО "Форами", ООО "Нижбел", ООО "ВиндРотор", АО "ВВМЭСС", ООО "Прогресс".

В случае, если поправки будут приняты, доходы областного бюджета увеличатся на 603 млн рублей, до 316,7 млрд рублей. Расходы поднимутся на 7,79 млрд рублей, до 353,6 млрд. Дефицит бюджета вырастет на 7,1 млрд рублей.

По данным Минфина Нижегородской области, сложившийся дефицит – технический. Он связан с направлением остатков средств, сложившихся на 1 января 2024 года, на расходную часть бюджета. В конце прошлого года, после принятия бюджета, поступили дополнительные средства, которые в соответствии с законодательством нельзя записать в доходную часть бюджета 2024 года. Направление доходов прошлых лет на расходы текущего периода не приводит к увеличению государственного долга. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к росту госдолга.

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Теги:
Бюджет Глеб Никитин Законодательное собрание
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