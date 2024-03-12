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Политика

Роман Любарский: "Жители понимают важность своего выбора и ценность каждого голоса"

15 марта 2024 18:18  [86] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский сегодня принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Свой голос он отдал с помощью дистанционного электронного голосования.

"Выборы президента России – главное политическое событие этого года и в целом ближайших лет. Россияне выбирают курс на следующие шесть лет. Я проголосовал за стабильность и поступательное развитие нашей страны. В ситуации, когда против нашего государства работает вся военная и информационная машина блока НАТО, важно обеспечить возможность каждого россиянина сделать свой выбор", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что жители понимают важность своего выбора и ценность каждого голоса. По словам депутата, от сегодняшнего решения будет зависеть будущее каждого из нас.  

"Несмотря на возникающие провокации, поток людей на избирательных участках не стихает. Кадры показывают активность жителей по всей стране. Это лучший показатель легитимности наших выборов! Люди чувствуют свою ответственность за будущее страны. Тем более этот год объявлен в России годом семьи. От выбора каждого человека зависит будущее нас и наших детей. Пусть выборы в эти дни станут по-настоящему семейным мероприятием для каждого из нас. Призываю всех в эти три дня посетить избирательный участок и отдать свой голос", - сказал Роман Любарский. 

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Теги:
Выборы Роман Любарский
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