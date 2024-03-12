Житель Ленинского района выиграл "ГАЗель" на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО" Общество

Фото: Александр Воложанин

Житель Ленинского района Нижнего Новгорода стал первым обладателем автомобиля на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО!".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, торжественное вручение подарков победителям викторины прошло 15 марта в ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде.

Первого победителя зовут Евгений. Он, правильно ответив на вопросы викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО!", стал обладателем новой "ГАЗели".

"Когда узнал, что выиграл автомобиль, сначала не поверил. Но когда уже сомнения все отпали, уже был действительно рад. Приехал на торжественное вручение. Таких больших выигрышей точно не случалось в моей жизни", - поделился эмоциями Евгений.

Всего по результатам первого этапа викторины обладателями подарков стали 255 жителей Нижегородской области.

Рейтинговое голосование за территории по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и викторина продолжаются. О том, как принять в ней участие, рассказывают волонтеры проекта "Формирование комфортной городской среды". Они работают на точках рейтингового голосования за объекты благоустройства рядом с избирательными участками.

В числе подарков викторины - 240 смартфонов, 200 роботов-пылесосов, 140 планшетов, 30 телевизоров, 30 ноутбуков и 8 автомобилей. Следующих победителей объявят уже завтра.

Подробности можно узнать на сайте викторины: https://v.golosza.ru.

Напомним, что викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!" стартовала в Нижегородской области 15 марта.