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Общество

Первый день выборов в Нижегородской области прошел без нарушений

15 марта 2024 21:45  [61] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Общественном штабе Нижегородской области по наблюдению за выборами президента РФ-2024 подвели итоги первого дня голосования. 
 
Член Общественного штаба, председатель комиссии Общественной палаты региона по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Роман Голубин подчеркнул, что первый день выборов президента России в Нижегородской области прошел в штатном порядке, без нарушений: 

"Мы отмечаем хорошую явку наших сограждан в первый день выборов, которые с самого утра очень активно голосовали. Механизмы, задействованные для обеспечения законных прав граждан при голосовании, в том числе институт общественного наблюдения, сработали в первый день штатно. Общественные наблюдатели, подготовкой которых занималась Общественная палата Нижегородской области, выполнили свою задачу.  В Ситуационном центре и Центре общественного наблюдения (видеонаблюдения) при Общественной палате региона сотрудники технической поддержки и волонтеры также отработали без замечаний".

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