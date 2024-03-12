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Политика

Наталья Назарова : "Во время беспрецедентного давления на нашу страну особенно важен выбор президента"

16 марта 2024 12:33  [89] Политика

Фото: Пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова сегодня приняла участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Она посетила избирательный участок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

"Когда-то в 90-е годы боролись за то, чтобы в нашей стране появились выборы. Сейчас это доступно каждому, кто достиг необходимого возраста", - отметила парламентарий.

По ее словам, участие в выборах президента - это один из самых важных гражданских долгов каждого человека. Голосование является главным способом выражения своего мнения и влияния на политическую ситуацию в стране.

"Голос каждого человека имеет огромное значение. Особенно это важно сделать сейчас, во время беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ", - подчеркнула Наталья Назарова.

"Мы выбираем не только лидера, но и стратегию развития, которая определит экономическое благополучие, социальную справедливость, доступность образования и здравоохранения для всех. Наш выбор сегодня будет определять, какой уровень жизни будут иметь россияне в будущем. Поэтому призываю всех нижегородцев с полной ответственностью подойти к этому делу и прийти на избирательные участки или
воспользоваться онлайн-голосованием", - добавила депутат.

Напомним, 15 марта по всей стране началось трехдневное голосование по выборам президента РФ. В Нижегородской области проголосовать можно на избирательных участках, которые работают с 8.00 до 20.00.

Кроме того, Нижегородская область вновь вошла в число регионов России, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Жители, подавшие заявления для голосования электронным способом на портале Госуслуг, могут проголосовать в любое время на сайте с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта.

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Теги:
Выборы Депутаты Единая Россия
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