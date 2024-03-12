Национально-культурные центры и патриотические организации Дзержинска голосуют на выборах президента Общество

Фото: администрация Дзержинска

В Дзержинске, как и по всей стране, проходит второй день голосования на выборах президента Российской Федерации.

В числе проголосовавших - члены различных общественных организаций и национально-культурных центров. Также их представители задействованы на выборах в качестве наблюдателей и членов избирательных комиссий. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

Так, в первый день на своих избирательных участках проголосовали члены еврейской общины. Представители местной национально-культурной автономии татар города Дзержинска приходят на избирательные участки в национальных костюмах. Зампредседателя автономии, член городской Общественной палаты Зухра Абдулина, которая работает председателем избирательной комиссии на участке №1010, также пришла на выборы в национальном татарском костюме.

"Наша основная задача на выборах – в целом организовать работу комиссии на конкретном избирательном участке, в течение всех трех дней голосования следить за порядком, при необходимости отвечать на возникающие вопросы избирателей о порядке и процедуре голосования. На нашем участке первый день прошел спокойно, в штатном режиме. В целом могу сказать, что дзержинцы активно проявляют себя на этих выборах", - поделилась Зухра Абдулина.

Свой голос на выборах президента РФ уже отдало большинство членов патриотических организаций Дзержинска. На своем участке в школе №18 15 марта проголосовал руководитель автономной некоммерческой организации "Ветераны боевых действий" Александр Киселев.

"Выборы президента России и эти три дня напрямую повлияют на дальнейшую жизнь нашей страны в целом, а значит – наших семей и каждого из нас. В сегодняшней ситуации особенно важно быть всем вместе, проявить свою гражданскую ответственность, не ждать результатов, а самим принять участие в их формировании", - считает Александр Киселев.