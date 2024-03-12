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Общество

Участник СВО Иван Разин: "Мне небезразлично, как будет жить наша страна завтра"

17 марта 2024 14:58  [68] Общество

Фото: Дом народного единства

Участник специальной военной операции, подполковник Иван Разин 17 марта принял участие в выборах президента РФ.

Как сообщили в Доме народного единства, военнослужащий проголосовал на избирательном участке в Нижнем Новгороде. 

"Я считаю, что гражданский долг не менее важен, чем воинский. Свой воинский долг я уже выполнил. Сегодня пришел отдать свой голос на выборах президента. Мне небезразлично, как будет жить наша страна завтра. Очень хочется, чтобы все были счастливы", - говорит Иван Разин. 

Иван Разин на военной службе уже 18 лет. Побывал в разных горячих точках. Как кадровый военный ушел на специальную военную операцию в первых рядах. Был тяжело ранен. За службу на СВО награжден государственными наградами – орденом Мужества и медалью "За отвагу".

Вернуться в зону боевых действий 38-летний подполковник по состоянию здоровья не может, но, несмотря на тяжелую травму ноги, продолжает служить теперь уже в военкомате. 

"Скучаю по войсковой жизни и своим сослуживцам. Мыслями я с ними. Но теперь у меня новая работа, новые задачи, которые нужно решать тоже с полной отдачей", - отметил Иван Разин.

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