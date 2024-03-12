Алексей Мартынов: "Внешнее давление Запада на российскую избирательную систему приводит к прямо противоположным результатам" Политика

Алексей Мартынов, политолог, общественный деятель, в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов - 2024" подчеркнул, что внешнее давление Запада на российскую избирательную систему приводит к прямо противоположным результатам.

"Чем сильнее давление, тем более сопротивление материала. Они не знают нас, не понимают Россию. Они добиваются одного - люди еще больше идут, еще больше голосуют. Посмотрите какая высочайшая явка в Белгороде, несмотря на ракетную угрозу. Это удивительно, это феноменально. Этого не понимают иностранные журналисты, иностранные наблюдатели", - отметил он.

По словам эксперта, такое массовое голосование на выборах президента России на Западе не смогут игнорировать.

"Это придется уважать. Несмотря на то, что там включены всевозможные механизмы для того, чтобы испортить праздник выборов в России. Я предполагаю, что итоговая явка станет самой рекордной в нашей стране", - добавил эксперт.