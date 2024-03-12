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Политика

Евгений Семенов: "Проект "НаблюдательНО" вышел на новый уровень в 2024 году"

17 марта 2024 16:08  [98] Политика

Автор проекта "НаблюдательНО", заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов выступил 17 марта в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов - 2024. У России нет границ".

По словам Евгения Семенова, проект "НаблюдательНО" к настоящему моменту уже посмотрели 170 тысяч человек, при этом число просмотров продолжает расти.

"У нас есть наш проект, которым мы гордимся и который мы делаем уже три года - это студия онлайн трансляции НаблюдательНО", что означает наблюдатель Нижегородской области. Онлайн- студия работает постоянно в дни голосования уже третий год, и принцип работы студии такой, что мы в режиме нон-стоп связываемся с самыми разными избирателями на участками и там общественные наблюдатели выходят с нами на связь в прямом эфире.

В студии проекта выступают известные общественные деятели - это политики это электоральные эксперты, которые рассказывают о том как идет процесс голосования как осуществляется процедура наблюдения. Одновременно с этим у нас есть фильмы, которые мы специально для этого подготовили, также у нас есть квизы и викторины по выборной тематике.

И всё это создаёт вокруг процесса наблюдения такую оживлённую, очень игровую, очень заинтересованную атмосферу. Нас к настоящему моменту посмотрело уже 170 тысяч. И количество просмотров всё ещё растёт, и мы на этом не останавливаемся. В этом году мы вышли на новые качественные уровни, мы преодолели границы Нижегородской области и вышли на прямую связь с другими штабами в других городах, в частности с Новгородом", - рассказал Евгений Семенов.

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Теги:
Выборы Евгений Семенов Общественная палата
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