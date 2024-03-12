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Политика

Ольга Щетинина: "Осталось несколько часов до завершения работы избирательных участков, сделайте свой выбор"

17 марта 2024 17:24  [101] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Сенатор РФ, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения "Единой России" Ольга Щетинина проголосовала на выборах президента России. 

"В этом году, как и раньше, выбрала систему электронного дистанционного голосования. Удобно, быстро, занимает не более минуты. Зарегистрированному приходит смс-напоминание, можно сразу увидеть, что голос принят. Однако в следующий раз, если буду в Нижнем Новгороде, обязательно пойду голосовать на избирательный участок. Просматривая все три дня свою ленту в соцсетях, сегодня поймала себя на мысли, что лишила себя праздника, тех эмоций, ритуала, когда всей семьей ходили на выборы. Голосование всей семьей создает особенное настроение", - поделилась Ольга Щетинина. 

Сенатор отметила важность участия каждого человека в голосовании на выборах президента России и призвала нижегородцев не оставаться в стороне.

"Осталось несколько часов до завершения работы избирательных участков. Если по каким-то причинам еще не успели проголосовать, обязательно сделайте это. Голосование на выборах президента нашей страны – это выбор нашего будущего, будущего детей и внуков, будущего страны. И сейчас нам важно как никогда показать, что мы едины. Сделайте свой выбор. Напомню, участки работают на 20.00", - сказала Ольга Щетинина. 

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Теги:
Выборы Ольга Щетинина
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