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Общество

Более 300 млн рублей выделят в 2024 году на ремонт соцучреждений Дзержинска

18 марта 2024 11:04  [114] Общество

На ремонт социальных учреждений Дзержинска из городского бюджета выделят более 300 млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков. Выделенные средства пойдут на ремонт школ, детских садов, спортивных, молодежных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

По словам главы Дзержинска, в школах продолжится плановый ремонт пищеблоков и столовых, а также спортзалов. Работа по ремонту началась несколько лет назад и продолжится до полного обновления инфраструктуры, оборудования и инвентаря школьных столовых и спортзалов.

"В детских садах № 16, 21, 23, 85, 99, 128, 131, 140 и 146 будем менять ограждение территории, сделаем два пришкольных стадиона – в Горбатовке и в лицее №21. В школе №23, как я уже говорил на днях, поменяем кровлю над корпусом начальной школы", - сказал Иван Носков.

Также словам мэра, в спортшколе "Салют" поменяют покрытие в спортивном зале, заменят беговые дорожки в манеже и обновят кровлю основного здания. На мачтах стадиона "Капролактамовец" отремонтируют освещение, на лыжероллерной трассе "Магнитной стрелки" возведут павильон для судей, на стадионе "Химик" к сезону обновят искусственное покрытие футбольного поля.

Управлять процессом будет городской штаб по ремонту социальных учреждений под контролем мэра Дзержинска, депутатов и членов Общественной палаты. Сроки выполнения работа сжатые - 2,5 месяца летних каникул.

Глава Дзержинска Иван Носков попросил горожан не пугаться, если не увидят российский флаг на Дворце культуры химиков. Его временно снимут из-за ремонта кровли ротонды здания. После ремонта флаг вернется на место.

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Теги:
Дзержинск Иван Носков Ремонт
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