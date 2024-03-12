Питерский подрядчик займется реконструкцией дороги к деревне Анкудиновка Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Европейская столица" (г.Санкт-Петербург) победило в аукционе по выбору подрядчика для реконструкции первого этапа подъезда к деревне Анкудиновка со стороны Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Контракт был заключен по начальной цене в 1,2 млрд рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию дороги протяженностью 2,1 км, переустроить ливневку, газопровод и электросети, обустроить тротуар, построить мосты через речки Старка и Рахма, а также установить шумозащитные экраны.

Реконструкция трассы должны завершиться до конца сентября 2027 года.

Напомним, транспортную развязку построят на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду.