Питерский подрядчик займется реконструкцией дороги к деревне Анкудиновка

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ООО "Европейская столица" (г.Санкт-Петербург) победило в аукционе по выбору подрядчика для реконструкции первого этапа подъезда к деревне Анкудиновка со стороны Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Контракт был заключен по начальной цене в 1,2 млрд рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию дороги протяженностью 2,1 км, переустроить ливневку, газопровод и электросети, обустроить тротуар, построить мосты через речки Старка и Рахма, а также установить шумозащитные экраны.
Реконструкция трассы должны завершиться до конца сентября 2027 года.
Напомним, транспортную развязку построят на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду.
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