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Культура и отдых

"Архивыходные" пройдут в апреле в Нижегородской области

18 марта 2024 12:33  [3] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые "Архивыходные" , которые организует детская лаборатория макетирования "Прототип", пройдут 6 апреля в городе Заволжье. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятия проекта также пройдут ещё в девяти небольших городах и сёлах Нижегородской области с апреля по октябрь 2024 года.

"Архивыходные" – это цикл бесплатных просветительских мероприятий об архитектуре и дизайне для детей и подростков.

Для каждого населенного пункта усилиями местных деятелей культуры, творческой молодежи и активных горожан была разработана своя программа мероприятий.

Каждый "Архивыходной" включает в себя два просветительских блока - воркшопы, мастер-классы, лекции, экспедиции и др. Кроме того, пройдет 10 офлайн-выставок в городах-участниках и онлайн-выставка по результатам работы "Архивыходных".

Также, все участники из каждого населенного пункта проекта получат в подарок инструкцию с методическими рекомендациями и конструктором просветительской программы.

Напомним, что детская лаборатория макетирования "Прототип" - это система просветительских проектов в области архитектуры и дизайна для детей и подростков. Проект "Архивыходные" реализуется при поддержке Минграда Нижегородской области и "Команды креативных практик". Более подробней узнать о проекте можно на сайте.

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Теги:
Архитектура Дети Дизайн
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