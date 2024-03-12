Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2024 13:35  [79] Нижегородские школьники и студенты вышли в финал Интеллектуальной олимпиады ПФО
18 марта 2024 12:52  [110] Нижегородскую телебашню подсветят в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2024 12:19  [139] Погрузочную площадку для большегрузов изымают для строительства метро в Сормове
18 марта 2024 11:58  [140] Пригородные поезда перевезли более 2 млн нижегородцев за два месяца 2024 года
18 марта 2024 11:38  [133] Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в ТРЦ Нижегородской области
18 марта 2024 11:19  [166] Питерский подрядчик займется реконструкцией дороги к деревне Анкудиновка
18 марта 2024 11:04  [142] Более 300 млн рублей выделят в 2024 году на ремонт соцучреждений Дзержинска
18 марта 2024 10:10  [450] Члены УИК №987 в Дзержинске пресекли попытку умышленного поджога на участке
18 марта 2024 09:15  [214] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по активности в ДЭГ
17 марта 2024 18:02  [330] Представители аппарата нижегородского омбудсмена за три дня побывали примерно на 200 избирательных участках
Общество

Нижегородские школьники и студенты вышли в финал Интеллектуальной олимпиады ПФО

18 марта 2024 13:35  [79] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

13 нижегородских школьников и студентов учреждений среднего профобразования вышли в финал ежегодной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Об этом сообщает министерство образования и науки Нижегородской области.

Заключительный этап олимпиады пройдет в Перми с 12 по 14 апреля. Регион, который победит в общем зачете, станет обладателем Кубка полномочного представителя президента в ПФО.

В этом году в финале регионального этапа олимпиады принимали участие более 420 человек из 47 муниципалитетов Нижегородской области. В общей сложности в 2024 году в соревнованиях приняло участие более 3 тысяч человек. Это в 1,5 раза, чем в 2023 году.

Участники олимпиады выявляли лучшего в четырех научно-исследовательских направлениях: "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов" и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".

Самым популярным направлением оказалась интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". В ней приняли участие 314 человек.

В направлении "Решение изобретательских задач" лучшей стала команда "Апельсин" балахнинской школы №6 им. К. Минина, в направлении "Робототехника" победила команда лицея №180 Нижнего Новгорода, а в направлении "Программирование беспилотных летательных аппаратов" не было равных команде "Совушки" из школ №15 и 4 г.о.г. Бор.

Самый высокий результат в управлении БПЛА показал обучающийся Нижегородского губернского колледжа Артем Крюков. В свою очередь, победителем направления "Что? Где? Когда?" стала команда "Апельсины" лицея №40 Нижнего Новгорода.

Региональным оператором проведения олимпиады стал центр развития талантов "Вега", который работает по модели образовательного центра "Сириус.

Напомним, региональный центр развития талантов "Вега" ведет свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Олимпиада Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph