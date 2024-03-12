Нижегородские школьники и студенты вышли в финал Интеллектуальной олимпиады ПФО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

13 нижегородских школьников и студентов учреждений среднего профобразования вышли в финал ежегодной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Об этом сообщает министерство образования и науки Нижегородской области.

Заключительный этап олимпиады пройдет в Перми с 12 по 14 апреля. Регион, который победит в общем зачете, станет обладателем Кубка полномочного представителя президента в ПФО.

В этом году в финале регионального этапа олимпиады принимали участие более 420 человек из 47 муниципалитетов Нижегородской области. В общей сложности в 2024 году в соревнованиях приняло участие более 3 тысяч человек. Это в 1,5 раза, чем в 2023 году.

Участники олимпиады выявляли лучшего в четырех научно-исследовательских направлениях: "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов" и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".

Самым популярным направлением оказалась интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". В ней приняли участие 314 человек.

В направлении "Решение изобретательских задач" лучшей стала команда "Апельсин" балахнинской школы №6 им. К. Минина, в направлении "Робототехника" победила команда лицея №180 Нижнего Новгорода, а в направлении "Программирование беспилотных летательных аппаратов" не было равных команде "Совушки" из школ №15 и 4 г.о.г. Бор. Самый высокий результат в управлении БПЛА показал обучающийся Нижегородского губернского колледжа Артем Крюков. В свою очередь, победителем направления "Что? Где? Когда?" стала команда "Апельсины" лицея №40 Нижнего Новгорода.

Региональным оператором проведения олимпиады стал центр развития талантов "Вега", который работает по модели образовательного центра "Сириус.

Напомним, региональный центр развития талантов "Вега" ведет свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".