Новая цифровая рентген-установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского района Общество

Новая цифровая рентген-установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского района

Новая цифровая рентгенодиагностическая установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского муниципального округа Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства, медоборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Благодаря новому рентгенаппарату, пройти диагностические исследования ежемесячно смогут более 400 жителей муниципалитета. Прием пациентов будут вести врач-рентгенолог и два рентген-лаборанта.

По словам главврача Вадской ЦРБ Александра Горбунова, на приобретение медтехники из федерального и регионального бюджетов было выделено более 10 млн рублей. А перед тем, как было уставлено оборудование, в больнице был отремонтирован рентген-кабинет. На его ремонт ушло почти 2,6 млн рублей.

Как отмечают медики, с введением в эксплуатацию нового оборудования сократится не только время проведения процедур, но и время ожидания результатов обследования.

В региональном Минздраве отметили, что благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" материально-техническая база медучреждения постепенно обновляется. Так, в декабре 2023 года для стационара Вадской ЦРБ был куплен современный УЗИ-аппарат.

Напомним, нацпроект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".