Участники ВФМ побывали на заводе ОМК в Выксе Общество

Фото: ОМК, Дмитрий Бородай

Выксунский завод ОМК посетили 38 участников Всемирного молодежного фестиваля-2024, прошедшего в Сочи 1-7 марта.

Молодые люди из Европы, Азии, Африки и стран СНГ стали участниками промышленного маршрута "Искусство быть металлургом", который рассказывает о первом в России индустриальном стрит-арт парке, находящемся на территории действующего предприятия. Молодежь также узнала, как в Выксе сочетают передовое производство и современное искусство.

Гости завода увидели яркие арт-объекты, которые ежедневно наблюдают металлурги, идя на работу. Это и кубический мурал Алексея Луки, и роспись "Эволюция 2" Миши Most, которая является самой большой в мире, выполненной одним художником. Ее площадь больше 10 тысяч квадратных метров. Также гости оценили мурал "Стой-иди. Амбар в Нормандии" Эрика Булатова, познакомились с наследием инженера Владимира Шухова – известной водонапорной башней. Совсем скоро этот объект станет частью "Шухов-парка", который строит ОМК в историческом центре Выксы, и будет доступен всем.

Кроме того, посетили заводские офисы, интерьеры которых тоже сделаны в стилистике современного искусства.

"У нас тоже есть металлургические заводы, но такие масштабы я вижу впервые. Необычно, что на зданиях промышленной площадки нанесены большие росписи. Они создают особую атмосферу, напоминают, что здесь есть место не только работе, но и искусству", – поделился впечатлениями студент Кыргызского государственного университета Ринат Советканов.

"Выксунский завод ОМК – амбассадор промышленного туризма в России. Мы знакомим наших гостей с процессами и технологиями производства, научными открытиями в области металлургии, кроме того, показываем, что предприятие может стать открытой площадкой для современного искусства. Это может перевернуть представление о буднях современного предприятия. Таким образом, промтуризм становится важным звеном в формировании культуры инноваций, развитии промышленности и науки, воспитании нового поколения металлургов", – отметила руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.

Ранее сообщалось, что школьник из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" благодаря поддержке ОМК.