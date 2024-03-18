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Общество

Нижегородцы приняли участие в интеллектуальной игре, посвященной воссоединению Крыма с Россией

18 марта 2024 17:36  [102] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошла интеллектуальная игра, посвященная воссоединению Крыма с Россией. В этом году исполняется 10 лет с этого знакового события. Турнир прошел на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России". 

Игра объединила несколько команд, в которые вошли студенты нижегородских вузов, "Волонтеры Победы" и активисты регионального отделения "Единой России". 

Поскольку турнир был приурочен к годовщине воссоединения Крыма с Россией, все вопросы были посвящены исторической и культурной тематике полуострова. Игра состояла из трех туров, и нужно было выполнить 30 заданий. 

"Здорово, что мы работали именно командой, думая над ответами на вопросы, это нам и помогло победить. Игра была очень интересной и увлекательной – были и легкие испытания, и те, над которыми пришлось подумать. Узнали и что-то новое для себя. Мне в целом очень интересна история нашей страны, это важно для каждого человека. А мне помогло и то, что я много раз была в Крыму, мы ездим туда каждое лето", - поделилась участница команды-победителя игры "Веселые волонтеры" Карина Ахмеджанова. 

Отметим, что сегодня нижегородские активисты "Молодой Гвардии "Единой России" принимают участие в концерте-митинге, посвященному 10-летию Крымской весны, в Москве на Красной площади. 

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся общенародный референдум. По его итогам 18 марта в Москве подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. За воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% жителей Республики и 95,6% – Севастополя.

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Теги:
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