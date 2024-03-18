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Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" провели патриотические акции в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2024 18:55  [120] Общество

Фото: НРО "Волонтеры Победы"

Нижегородские "Волонтеры Победы" организовали праздничные мероприятия, приуроченные к 10-летию со дня воссоединения полуострова Крым с Россией, во всех муниципалитетах области.

Одним из центральных событий 18 марта в Нижнем Новгороде стал массовый флешмоб "Флаг единства" в рамках всероссийской акции "Из Крыма и Севастополя с любовью". Около 400 нижегородцев в преддверии праздника подняли вверх флаги России, выразив поддержку народу Крыма и отметив знаменательное событие. Мероприятие прошло при поддержке регионального министерства молодежной политики.

"Отмечаем этот праздник масштабно, подключая каждого нижегородца, вне зависимости от возраста. Для нас это не просто праздник, это символ нашего единства, живая история возращения полуострова в родную гавань. В этот день хочется выразить всю радость, счастье и уверенность в светлом будущем, которые сейчас переполняют не только крымчан, но и каждого жителя нашей необъятной страны", - поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Также в этот день в рамках акции "Загадки Тавриды" на центральных улицах и площадях региона волонтеры провели для жителей блиц-викторину, направленную на знакомство с историей и знаковыми местами полуострова, и раздали тематические открытки с изображениями достопримечательностей Крыма. Всего было роздано примерно 20 000 открыток.

Кроме того, в регионе прошли онлайн-акции. Так, нижегородцам предложили принять участие в тематическом флешмобе "Крым ближе, чем кажется", где необходимо было сделать фотографию и видеоролик рядом с любой географической точкой, связанной с полуостровом или городом Севастополь, а также подготовить интересные факты об этом месте. Записи необходимо было опубликовать в социальной сети ВКонтакте или в Telegram с хештегами #ВолонтерыПобеды и #КрымБлижеЧемКажется.

В рамках онлайн-акции #ВсегдавКрыму участники в социальных сетях размещали давние фотографии своих родственников на фоне достопримечательностей полуострова и современные фотографии из Крыма. Посты дополнялись рассказом о посещении полуострова с основной мыслью "Мы всегда были в Крыму, Крым – наш!".

Часть видеороликов доступна к просмотру в группе "Волонтеры Победы. Нижегородская область" Вконтакте

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Теги:
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