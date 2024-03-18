"Тридцать лет, полёт нормальный" Политика

НИА "Нижний Новгород" публикует статью председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, посвященную юбилею регионального парламента.

Тридцать лет тому назад начало работу Законодательное Собрание Нижегородской области. С тех пор сменились семь его созывов. Как депутат пяти созывов и председатель четырех считаю себя вправе, спустя годы, дать оценки некоторым событиям, развеять слухи, расставить точки над "i". Факты в этой статье изложены субъективно, но предельно честно.

Работу двух первых созывов Заксобрания наблюдал с интересом, но со стороны. 90-е были временем либерального романтизма. Казалось, достаточно принять пару-тройку хороших законов, и всё само завертится: "рынок отрегулирует". На деле же народным избранникам приходилось "чинить самолет прямо в воздухе" – решать горящие проблемы. Иногда, чтобы разрулить ситуацию, принимались законы области, прямо противоречащие федеральным. Например, разрешали выплачивать со счетов предприятий зарплату одновременно с налоговыми платежами. Прокуратура протестовала, но пока дело шло по инстанциям до Верховного суда, работникам заводов было на что прокормить семьи.

Тем не менее, первые созывы заложили фундамент парламентаризма. Был принят Устав области – наша конституция, ключевые законы. Были закреплены принципы работы депутатов. Главный из них – трудиться в интересах людей. Понятно, что принять закон, который устроил бы всех, невозможно. Поэтому важно соблюсти баланс интересов. На нём держится общественное согласие, а значит и социально-экономическое развитие. В том, чтобы выдержать этот баланс и состоит искусство быть законодателем.

Ничего личного

В 2000-х Законодательная власть несколько раз открыто противостояла губернатору и правительству. Депутаты принимали решение, а губернатор накладывал своё вето. Депутаты собирались на заседание и преодолевали губернаторское вето двумя третями голосов. Это касалось ключевых решений. В остальном нормально совместно работали. Тем не менее, Нижегородской областью в те годы фактически управляло ЗакСобрание. И главным контролирующим органом региона был именно парламент.

Когда мы отказались утверждать кандидатуру Ходырева на новый срок, почувствовали на себе всё давление государственной машины. Нас проверяли и перепроверяли. Помню, ездил в высокие кабинеты в Москву. И везде говорили: утверждайте! Было трудно. Помогло то, что мы были предельно честны, придраться было не к чему. Правота была на нашей стороне. Поэтому и Президент России, в конечном итоге, нас поддержал.

Кадры решают всё

В третьем созыве ЗакСобрания собрались практики. До сих пор считаю тот созыв самым сильным и профессиональным. За годы избирательное законодательство изменилось. Огромное сожаление вызывает тот факт, что главы муниципальных образований больше не могут избираться депутатами. Конечно, сейчас они тоже участвуют в процессе принятия решений, но опосредованно. А вот в 2002-м мы работали рука об руку.

Команда сделала игру. Именно в третьем созыве мы начали обгонять федеральную повестку: приняли законы области о промышленной политике, о поддержке инвестиций, инноваций. На федеральном уровне тогда ничего подобного не было и в помине. Стали принимать первые программы развития муниципалитетов, программы поддержки аграриев. Благодаря этим решениям начал создаваться тот запас прочности, который сегодня позволяет Нижегородской области развиваться быстрее других и двигаться дальше.

Бережливый парламент

В работе всегда руководствовался правилом, что нельзя откладывать на завтра то, что должно быть сделано сегодня. Поэтому мы одними из первых в России внедрили в работу парламента бережливые технологии: такой подход позволяет нам сокращать сроки принятия закона о бюджете, эффективнее работать с обращениями граждан, делать другие немыслимые в прошлые годы вещи.

30 лет, полёт нормальный

Считаю, депутаты должны находиться в центре общественной жизни, вариться в ее проблемах, общаться с людьми, знать, чем живет регион. Парламентарий, как тот командир в фильме "Офицеры", обязан думать, а не только шашкой махать. Это необходимое условие чтобы быть первым, лидером. Депутаты первыми придумали "Поезда здоровья". Первыми предложили поддержать усыновителей из бюджета. Благодаря помощи законодателей сегодня Нижегородская область лидирует в ПФО по объемам оказываемой бесплатной юридической помощи. В прошлом году ЗакСобрание стало первым парламентом субъекта РФ, заключившим соглашения о сотрудничестве с советами народных депутатов всех регионов братской Беларуси. Мы активно работаем с коллегами по Ассоциации законодателей Приволжья, развиваем практику Парламентских дней.

С каждым годом Законодательное Собрание становится современнее, технологичнее. Очень уважаю людей, с которыми работаю – они настоящие профессионалы своего дела. Работа выстроена системно, четко. Вижу, как динамично сегодня развивается нижегородская промышленность, сельское хозяйство, реализуются крупные инфраструктурные проекты, какую мощную поддержку получают от государства все начинания – в экономике, общественной и культурной жизни. Эти достижения не появились сами по себе. Это результат многолетней системной работы. И депутаты имеют к ней прямое отношение.

Юбилей – это повод оглянуться назад, что я сегодня и постарался сделать. Говоря о работе парламента в целом, могу утверждать, что 30 лет – это не возраст. Всё только начинается. Самое интересное впереди.

Текст: Евгений Люлин